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Путин приехал в аннексированный Крым посмотреть, как пускают ракеты

Четверг, 9 января 2020, 15:40
Путин приехал в аннексированный Крым посмотреть, как пускают ракеты

Президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", основанный на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

Предыстория:

  • Последний раз Путин был в аннексированном Крыму в декабря 2019 года на открытии железнодорожного движения через Крымский мост.

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Темы: ПутинКрыманнексия
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