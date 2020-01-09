Путин приехал в аннексированный Крым посмотреть, как пускают ракеты
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Четверг, 9 января 2020, 16:40
Президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".
При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", основанный на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.
Предыстория:
- Последний раз Путин был в аннексированном Крыму в декабря 2019 года на открытии железнодорожного движения через Крымский мост.
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