Путин приехал в аннексированный Крым посмотреть, как пускают ракеты

2856 просмотров
Четверг, 9 января 2020, 16:40

Президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", основанный на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

Предыстория:

  • Последний раз Путин был в аннексированном Крыму в декабря 2019 года на открытии железнодорожного движения через Крымский мост.

Темы: Путин Крым аннексия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Путин выразил соболезнования Зеленскому в связи с катастрофой самолета МАУ 8 января 2020, 12:34
СМИ: Наемников ЧВК Вагнера бесплатно лечат в связанной с Путиным клинике 8 января 2020, 12:07
Путин без предупреждения посетил Сирию 8 января 2020, 01:37
Все новости
Главные новости
СБУ заявляет, что предотвратила убийство бывшего боевого командира ВСУ
Источники в западных спецслужбах опровергли версию о сбитом самолете МАУ, у СНБОУ есть 7 версий
В Минцифре предлагают создать единый налог в 4-7% для IT-компаний
Стало известно, сколько принесет украинской экономике транзит газа
Все новости
психология

7 мифов, которые мешают вам обратиться к психологу

Объясняем

Австралийские пожары – норма или катастрофа?

Любовь

20 честных комиксов о том, как это, – быть парой и жить вместе

Поиск по сайту
Архив
Весь архів