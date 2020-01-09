Путин приехал в аннексированный Крым посмотреть, как пускают ракеты

Президент России Владимир Путин в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", основанный на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

Предыстория: