На телеканал Мураева наложили штраф за интервью Гордона с Азаровым

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Четверг, 9 января 2020, 17:32

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания взыщет штраф в размере 106 тысяч гривень с телеканала "НАШ" из-за высказывания експремьер-министра Николая Азарова в передаче "Гордон".

Источник: сайт Нацсовета со ссылкой на результаты его заседания в четверг

Дословно: "Национальный совет на заседании 9 января 2020 года рассмотрел результаты внеплановой выездной проверки ООО "НАША ПРАГА", г. Киев (логотип "НАШ" - УП) и приняла решение объявить вещателю предупреждение, а также взыскать с него штраф за призывы к свержению конституционного строя и разжигание вражды".

Детали: Во время мониторинга вещания канала за 5 октября 2019 года регулятор заметил, что в передаче "Гордон" Азаров в своих высказываниях о событиях Революции достоинства, вооруженной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма "неоднократно использовал формулировки, которые являются попыткой фальсифицировать исторические события и подменить понятия".

По данным Нацсовета, експремьер подвергал сомнению легитимность органов государственной власти Украины и обвинял представителей власти в бандитизме, мародерстве и преступлениях. "В совокупности эти высказывания воспринимаются как призыв к свержению конституционного строя, разжигание вражды, посягательство на права и свободы человека", - говорится в сообщении.

Также, отмечает регулятор, Азаров распространял российскую пропаганду касательно вооруженной агрессии РФ. "Применяя методы манипулирования сознанием и воздействия на человеческую психику, гость студии призвал к агрессивному поведению, направленному против действующей власти", - подчеркивают в Нацсовете.

Как передает "Интерфакс-Украина", слова бывшего главы правительства процитировал на заседании член Нацсовета Сергей Костинский: "Потом я стал убеждаться, что этот стихийный сначала протест, начал перерождаться в заговор против правительства. И потом это вылилось в государственный переворот с изменением системы власти... В памяти тех жертв, тысяч людей, погибших в результате развернутого и спровоцированного Майданом конфликта на юго-востоке".

На заседании присутствовала представитель канала, которая отрицала факт нарушения действующих законов вещателем и заявила, что цитируемые в проекте решения высказывания Азарова являются оценочными суждениями гостя студии.

Предыстория: 

  • "Наш" начал вещание на базе женского телеканала "Макси-ТВ", ООО "Наша Прага".
  • В марте телеканал нардепа Евгения Мураева "Наш" уже показывал интервью с Николаем Азаровым, который якобы сидел в студии и отвечал на вопросы ведущего. Позже оказалось, что экс-премьер был виртуальным.

Украинская правда
Темы: Азаров телевидение штрафы Мураев


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