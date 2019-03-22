Азарова "внедрили" в студию телеканала Мураева и допросили

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Пятница, 22 марта 2019, 18:42

Телеканал нардепа Евгения Мураева "Наш" показал интервью с Николаем Азаровым, который якобы сидел в студии и отвечал на вопросы ведущего. Позже оказалось, что экс-премьер был виртуальным.

Об этом телеканал сообщил в Facebook.

Интервью транслировали вечером 21 марта в передаче "Грани" с ведущим Владимиром Грановским. В студии, кроме виртуального Азарова и журналиста, находились зрители, которые сидели на трибунах и живо реагировали на шоу.

При этом ни сам Грановский, ни кто-то другой во время показа ни словом не обмолвились, что экс-премьера на самом деле в помещении нет.

Более того, телезрители на экранах своих телевизоров могли видеть надпись: "Николай Азаров в студии нашего канала".

 

Позже пресс-служба канала созналась: " В НАШей студии Азаров находился при помощи системы дополненной реальности и трекинга для внедрения виртуального объекта в реальную студию ".

Грановский с Азаровым говорил о предстоящих президентских выборах в Украине, проблемах украинской политической системы, личных взаимоотношениях экс-премьера с Петром Порошенко и о перспективе его возвращения в Украину.

"Сейчас говорить о том, что я могу вернуться, я не могу. Этот режим возбудил против меня несколько уголовных дел. За эти пять лет он систематически позорил меня в глазах граждан. И многие граждане в это поверили", - подчеркнул премьер времен Януковича.

Украинская правда

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Темы: Азаров телевидение


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