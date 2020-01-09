Расследование катастрофы: президент Ирана пообещал Зеленскому прозрачность

Президент Ирана Хасан Рухани заверил своего коллегу из Украины Владимира Зеленского, что его страна будет способствовать объективному расследованию причин авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января в Тегеране.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события".

Дословно с сайта: "Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным".

Детали: Об этом шла речь во время телефонного разговора между Зеленским и Рухани.

Украинский лидер, со своей стороны, выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы.

Зеленский также отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

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