Расследование катастрофы: президент Ирана пообещал Зеленскому прозрачность
Президент Ирана Хасан Рухани заверил своего коллегу из Украины Владимира Зеленского, что его страна будет способствовать объективному расследованию причин авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января в Тегеране.
Источник: сайт президента
Прямая речь Зеленского: "Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события".
Дословно с сайта: "Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным".
Детали: Об этом шла речь во время телефонного разговора между Зеленским и Рухани.
Украинский лидер, со своей стороны, выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы.
Зеленский также отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
- Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
- Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, а в Совбезе Украины рассматривают 7 версий катастрофы.