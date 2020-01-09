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Расследование катастрофы: президент Ирана пообещал Зеленскому прозрачность

Четверг, 9 января 2020, 17:39
Расследование катастрофы: президент Ирана пообещал Зеленскому прозрачность

Президент Ирана Хасан Рухани заверил своего коллегу из Украины Владимира Зеленского, что его страна будет способствовать объективному расследованию причин авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла 8 января в Тегеране.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленского: "Надеюсь на ваше содействие в проведении прозрачного, всестороннего и объективного расследования для скорейшего установления обстоятельств этого трагического события".

Дословно с сайта: "Иранская сторона заверила в полном взаимодействии для проведения объективного расследования и установления причин трагедии. Рухани отметил, что Иран будет предоставлять группе украинских экспертов оперативный доступ ко всем необходимым данным".

Детали: Об этом шла речь во время телефонного разговора между Зеленским и Рухани.

Украинский лидер, со своей стороны, выразил соболезнования в связи с гибелью граждан Ирана в результате катастрофы.

Зеленский также отметил, что украинская сторона уже начала работу, приобщившись к расследованию причин катастрофы.

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Пять источников в западных спецслужбах опровергли версию сбивания ракетой украинского самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране, а в Совбезе Украины рассматривают 7 версий катастрофы.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийИранавиакатастрофа МАУ в Иране
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