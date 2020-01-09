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Самолет МАУ сбила иранская ракета производства РФ – источники в спецслужбах США

Четверг, 9 января 2020, 18:13
Самолет МАУ сбила иранская ракета производства РФ – источники в спецслужбах США

Украинский самолет, который разбился возле столицы Ирана Тегерана, был сбит зенитно-ракетной системой.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналу Newsweek заявили представитель Пентагона, старший американский разведчик и иракская разведывательная служба.

Самолет МАУ потерял связь с диспетчером через несколько минут после взлета недолго после того, как Иран запустил ракеты по военным базам, где размещаются американские и союзные силы в соседнем Ираке.

Считается, что самолет получил удар произведенной в России ракетной системой "земля-воздух" "Тор-М1", сообщили Newsweek трое собеседников.

Один представитель Пентагона и высокопоставленный представитель разведки США сообщили, что оценка Пентагона состоит в том, что инцидент был случайным. Иранские зенитные системы могли, вероятно, действовать после ракетного нападения страны, заявили источники.

По данным CNN, в Пентагоне считают, что иранские войска по ошибке сбили украинский самолет, когда увидели что-то на своем радаре, что навело их на подозрение об атаке против них.

Как сообщает The Guardian, представители американской разведки сообщили, что идентифицировали признаки использования иранской зенитной ракетной батареи, которая была активирована незадолго до катастрофы самолета. Чиновники также заявили, что идентифицировали инфракрасный след от двух возможных запусков ракет, за которыми вскоре последовал инфракрасный вспышка от горящего и смертельно поврежденного самолета.

Центральное командование США отказалось комментировать этот вопрос.

Об инциденте впервые сообщили иранские полуофициальные СМИ, которые цитировали Общество Красного полумесяца страны о том, что первичной причиной катастрофы оказалась механическая неисправность.

В среду в сети начали распространяться изображения якобы фрагментов ракеты "Тор М-1", которые, как говорят, нашли в пригороде на юго-запад от Тегерана.

Снимок, якобы сделанный на месте крушения лайнера Boeing 737-800 МАУ, опубликовал в Twitter пользователь под именем Ashkan Monfared.

Немецкое издание Bild спросило его, откуда оно появилось. Его ответ: "Друг прислал мне это через WhatsApp. Он нашел его сегодня (в среду) на обочине дороги перед своим многоквартирным домом в городе Паранд. Он не имел представления, что это такое". Позже Twitter удалил аккаунт Ashkan Monfared.

Вскоре после публикации статьи в сети появились еще две фотографии остатка ракеты 9М330. Их источники также рассказали, что снимки сделаны в Паранде.


 
 

Секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что версия о сбивания украинского самолета в Тегеране ракетой с зенитно-ракетного комплекса "Тор" российского производства является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты, присланные в Иран.

Автор материала Bild Джулиан Репке после этого выложил фото, на которых показано, как якобы на месте падения самолета работают бульдозеры.

"Иранцы работают бульдозерами на месте аварии рейса № PS752", - заявил он.

 

В результате катастрофы погибло 176 человек, в том числе 11 украинцев, девять из которых были членами экипажа.

В четверг иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ, который разбился 8 января в Иране, утрачена.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиакатастрофа МАУ в ИранеИран
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