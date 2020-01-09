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Иран отрицает "бессмысленные слухи", что самолет МАУ был сбит ракетой

Четверг, 9 января 2020, 20:17
Иран отрицает бессмысленные слухи, что самолет МАУ был сбит ракетой

Глава агентства гражданской авиации Ирана Али Абедзадех заявил, что ракетная атака на украинский самолет была "научно невозможной, и подобные слухи не имеют смысла".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на иранское агентство новостей ISNA.

"В это время в иранском авиапространстве на той же высоте 8 тысяч футов находились несколько внутренних и международных рейсов. Говорить о поражении самолета ракетой неправильно " - сказал он.

Ранее представители американской разведки и Пентагона сообщили, что украинский самолет, который разбился возле столицы Ирана Тегерана, потерпел поражение со стороны зенитно-ракетной системы.

Считается, что самолет подвергся удару произведенной в России ракетной системой "земля-воздух" Тор-М1", сообщили изданию Newsweek трое собеседников.

Один представитель Пентагона и высокопоставленный представитель разведки США сообщили, что оценка Пентагона заключается в том, что инцидент был случайным. Иранские зенитные системы могли, вероятно, действовать после ракетного нападения страны, заявили источники.

В результате катастрофы погибли 176 человек, в том числе 11 украинцев, девять из которых были членами экипажа.

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Темы: Иранавиакатастрофа МАУ в Иране
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