Импичмент Трампа: Сенат США провалил голосование за свидетелей

Сенат США отклонил ходатайство о привлечении дополнительных свидетелей и документов на суд по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: голосование в Сенате США, CNN

Детали: За вызов свидетелей проголосовало 49 сенаторов, против - 51.

Прямая речь лидера республиканского большинства в Сенате США Митча МакКоннелла: "Большинство Сената США определило, что многочисленных свидетелей и более 28 тысяч страниц документов, которые уже имеются в наличии, достаточно для того, чтобы оценить обвинения руководства Палаты (представителей – ред.) и завершить процесс по делу об импичменте.

Сенату нет необходимости снова начинать расследование, которое большинство членов Палаты представителей решило завершить…

Никогда в истории Сената этот орган не приостанавливал процесс об импичменте с той лишь целью, чтобы пригласить дополнительных свидетелей..."

Детали: Следующим шагом в процессе импичмента станет голосование за оправдание Трампа.

Напомним: