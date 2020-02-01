Импичмент Трампа: Сенат США провалил голосование за свидетелей

Сенат США отклонил ходатайство о привлечении свидетелей и документов на суд по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Источник: голосование в Сенате США

Детали: За вызов свидетелей проголосовало 49 сенаторов, против - 51.

Прямая речь лидера республиканского большинства в Сенате США Митча МакКоннелла: "Большинство Сената США определило, что многочисленных свидетелей и более 28 тысяч страниц документов, которые уже имеются в наличии, достаточно для того, чтобы оценить обвинения руководства Палаты (представителей – ред.) и завершить процесс по делу об импичменте".

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