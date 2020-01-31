Импичмент Трампа: Сенат США провалил голосование за свидетелей
Сенат США отклонил ходатайство о привлечении дополнительных свидетелей и документов на суд по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Источник: голосование в Сенате США, CNN
Детали: За вызов свидетелей проголосовало 49 сенаторов, против - 51.
Прямая речь лидера республиканского большинства в Сенате США Митча МакКоннелла: "Большинство Сената США определило, что многочисленных свидетелей и более 28 тысяч страниц документов, которые уже имеются в наличии, достаточно для того, чтобы оценить обвинения руководства Палаты (представителей – ред.) и завершить процесс по делу об импичменте.
Сенату нет необходимости снова начинать расследование, которое большинство членов Палаты представителей решило завершить…
Никогда в истории Сената этот орган не приостанавливал процесс об импичменте с той лишь целью, чтобы пригласить дополнительных свидетелей..."
Детали: Следующим шагом в процессе импичмента станет голосование за оправдание Трампа.
Напомним:
- Важным свидетелем мог стать бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон.
- На днях СМИ опубликовали выдержки из его еще не изданной книги, в которой Болтон заявил, что Трамп прямо связывал выделение помощи Украине с началом расследования по его политическому конкуренту Байдену.
- Белый дом заявил Болтону о невозможности публикации его книги в нынешнем виде, поскольку она содержит "много секретной информации".
- 31 января The New York Times вышло с новой публикацией о еще не изданной книге экс-советника. В ней утверждается, что Трамп попросил Болтона помочь с реализацией его планов по Украине в мае прошлого года.