Палестина заявила о разрыве отношений с Израилем и США

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Суббота, 1 февраля 2020, 19:35

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех связей с Израилем и США, включая сотрудничество в области безопасности.

Источник: AFP

Детали: С таким заявлением Аббас выступил на заседании Лиги арабских государств, которое прошло в Каире 1 февраля, через несколько дней после обнародования Вашингтоном "мирного плана" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. 

Пряма речь Аббаса: "Мы сообщаем вам, что не будет никаких отношений с вами (Израилем) и Соединенными Штатами, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере безопасности". 

Детали: Аббас добавил, что план США "нарушает соглашения", достигнутые в Осло в 1993 году между Израилем и Палестиной, а решение Палестины является следствием "отречения США и Израиля от подписанных соглашений". 

Также палестинский лидер заявил, что Израилю придется нести ответственность как государству, оккупирующему палестинские территории и добавил, что палестинцы "будут продолжать свою законную борьбу мирными средствами".

Напомним, 

  • 28 января президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по Ближнему Востоку, который предусматривает создание Палестинского государства со столицей в восточном Иерусалиме. Согласно плану, Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. 
  • Планом также признается суверенитет Израиля над крупными поселениями на Западном берегу. 
  • В ЕС заявили, что оценят мирный план по урегулированию ситуации между Израилем и Палестинскими территориями. 

Украинская правда
Темы: Ближний Восток США Израиль


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