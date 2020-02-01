Палестина заявила о разрыве отношений с Израилем и США

Лидер Палестины Махмуд Аббас объявил о разрыве всех связей с Израилем и США, включая сотрудничество в области безопасности.

Источник: AFP

Детали: С таким заявлением Аббас выступил на заседании Лиги арабских государств, которое прошло в Каире 1 февраля, через несколько дней после обнародования Вашингтоном "мирного плана" по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Пряма речь Аббаса: "Мы сообщаем вам, что не будет никаких отношений с вами (Израилем) и Соединенными Штатами, в том числе по вопросам сотрудничества в сфере безопасности".

Детали: Аббас добавил, что план США "нарушает соглашения", достигнутые в Осло в 1993 году между Израилем и Палестиной, а решение Палестины является следствием "отречения США и Израиля от подписанных соглашений".

Также палестинский лидер заявил, что Израилю придется нести ответственность как государству, оккупирующему палестинские территории и добавил, что палестинцы "будут продолжать свою законную борьбу мирными средствами".

Напомним,