В "СН" извинились за нардепа, предлагавшего продать собаку для уплаты коммуналки

В партии "Слуга народа" извинились за нардепа от СН Евгения Брагаря, который предложил пенсионерке "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Источник: заявление замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук в Facebook

Прямая речь Кравчук: "От имени руководства фракции прошу прощения у всех, кого могли оскорбить такие слова Евгения Брагаря. Мы их не поддерживаем, это не является и не может быть нашей позицией".

"Во время эфира депутат из нашей фракции позволил себе абсолютно некорректное высказывание в адрес пенсионерки, которая звонила в студию. Знаю, что Евгений уже извинился за свои слова. Хочу верить, что он действительно имел в виду только злоупотребления в получении субсидий и других социальных льгот теми, кто материально обеспечен".

Дословно: "Не готов к прямым эфирам - занимайся законодательной работой. От неучастия в ток-шоу еще ни один депутат не умер ... Надеюсь, ситуация станет уроком для всех, кто ищет быстрой популярности", - добавила зампредседателя фракции "СН".