Ветер сорвал крышу на горнолыжном курорте Польши: двое погибших

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Понедельник, 10 февраля 2020, 15:01

Два человека, 40-летняя женщина и ее дочь, погибли в Польше в понедельник после того, как на горнолыжном курорте на них обрушилась крыша, сорванная сильным ветром.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство PAP.

Напомним, в Польше бушует ураган "Сабина", который также нанес большой ущерб Германии.

Женщина с дочкой были среди четырех человек, на которых на горнолыжном курорте Буковина-Татшаньска в результате порыва ветра обрушилась крыша проката лыжного снаряжения.

Еще двум пострадавшим - женщине и молодому человеку - медики продолжают оказывать помощь.

Сорванная крыша также повредила два припаркованных рядом автомобиля.

Еще в воскресенье в Татрах была солнечная погода. Но в понедельник туда пришел ураган "Сабина" со скоростью ветра 100 км/ч. Накануне местные власти объявили предупреждение в связи с сильным ветром.

Темы: Польша жертвы чрезвычайное происшествие погода


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