Продавцам не надо сохранять чеки с POS терминалов – налоговики

1191 просмотр
Пятница, 14 февраля 2020, 10:19

Государственная налоговая служба Украины объясняет, что законодательство не обязывает продавцов сохранять чеки с POS терминалов.

Источник: Facebook ведомства

Дословно: "Продавцам не надо сохранять чеки с POS терминалов

Вы наверняка видели, как продавцы сохраняют копии квитанций платежных терминалов (чеки с POS терминалов). Это можно увидеть почти в каждой торговой сети. В этом нет смысла, поскольку налоговое и банковское законодательство требований хранить такие чеки не содержат.

Бухгалтеры и продавцы хранят постерминальные чеки, так как считают, что они могут понадобиться при налоговых проверках, однако, это не так".

Темы: торговля


powered by lun.ua
Материалы по теме
Квартира, велосипед, диван: что хотели купить онлайн украинцы в 2019 году 12 февраля 2020, 15:02
Киевский ТРЦ будет отслеживать поведение покупателей через смартфоны 5 февраля 2020, 11:20
Британия ожидает, что ЕС предложит торговое соглашение вроде канадского 2 февраля 2020, 12:36
Все новости
Главные новости
Украинцев эвакуируют из Уханя 18 февраля – глава МОЗ
Ермак о расследовании Схем: Неправда от начала до конца
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал секретарь Совета безопасности РФ – Схемы
В подвале 5-этажки в Белой Церкви нашли тротил, жителей эвакуируют – полиция
Все новости
Фото

Google опубликовал 1000 невероятных пейзажей Земли из космоса

поясняет Супрун

Как правильно выбирать и пользоваться презервативами

безопасность

Как уберечь своего ребенка от похищения

Поиск по сайту
Архив
Весь архів