Россияне и организаторы Мюнхенской конференции составили план прекращения войны в Украине
Три международных организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине.
Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".
К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но организации из Украины не указаны в числе тех, кто формировал данное предложения - в отличие от российского РСМД.
Обновление: через несколько часов после обнародования текст документа исчез с сайта конференции.
Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.
Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.
Организаторы предлагают следующие 12 шагов:
- Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных
- Создание "нормандского формата" на уровне военных
- Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения
- Решение вопроса без вести пропавших
- Запуск программы разминирования
- Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.
- Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ
- Возможность постепенного снятия санкций с России (в документе пункт называется "изменением санкционного режима") с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения "Минска"); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации Донбасса
- Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе
- Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления того, что разделяет" (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога)
- Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.
- Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.
В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.
Как известно, Василий Филипчук в 2017 году уже предлагал контроверсионный план, который, согласно экспертной оценке ЕП, предполагал отказ Украины от стремления к членству в НАТО, официальный отказ на длительный период от цели членства в ЕС, признание Крыма "спорной территорией" и другие идеи.
ОБНОВЛЕНО: вечером с сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный "план завершения войны в Украине".