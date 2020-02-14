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Россияне и организаторы Мюнхенской конференции составили план прекращения войны в Украине

Пятница, 14 февраля 2020, 13:04
Россияне и организаторы Мюнхенской конференции составили план прекращения войны в Украине

Три международных организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине.

Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент "Европейской правды".

К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но организации из Украины не указаны в числе тех, кто формировал данное предложения - в отличие от российского РСМД. 

Обновление: через несколько часов после обнародования текст документа исчез с сайта конференции.

Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что "конфликт в и вокруг Украины" стал следствием "катастрофических просчетов", и в качестве реакции на него предлагают шаги для "завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму ". Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.

Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.

Организаторы предлагают следующие 12 шагов:

  1. Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных
  2. Создание "нормандского формата" на уровне военных
  3. Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения
  4. Решение вопроса без вести пропавших
  5. Запуск программы разминирования
  6. Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.
  7. Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ
  8. Возможность постепенного снятия санкций с России (в документе пункт называется "изменением санкционного режима") с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения "Минска"); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации Донбасса
  9. Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе
  10. Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, "для преодоления того, что разделяет" (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога)
  11. Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.
  12. Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств. 

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

Как известно, Василий Филипчук в 2017 году уже предлагал контроверсионный план, который, согласно экспертной оценке ЕП, предполагал отказ Украины от стремления к членству в НАТО, официальный отказ на длительный период от цели членства в ЕС, признание Крыма "спорной территорией" и другие идеи. 

ОБНОВЛЕНО: вечером с сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный "план завершения войны в Украине".

Темы: РосcиявойнаДонбассУкраина
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