Зеленский прибыл в Германию, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

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Пятница, 14 февраля 2020, 22:16

Президент Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в ФРГ, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Во время форума президент выступит на отдельной сессии, посвященной Украине. Кроме того, глава государства проведет ряд международных встреч", - рассказали в ОП.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас 14 февраля во выступлении на Мюнхенской конференции заявил, что в ходе нее планирует договариваться с коллегами из государств "Нормандской четверки" о следующей встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.

Как известно, в Мюнхене не планируется проведение встречи четырех министров в нормандском формате. Канцлер Германии Ангела Меркель в этом году не будет участвовать в конференции. Российскую делегацию на мероприятии возглавил глава МИД Сергей Лавров.

Темы: Зеленский Германия


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