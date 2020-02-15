Украинка победила россиянку и стала чемпионкой Европы по борьбе

307 просмотров
Суббота, 15 февраля 2020, 02:33

Украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по борьбе на турнире в Риме.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook

Дословно: "Есть еще две награды на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Италии. Долгожданное золото приносит Украине Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг). Серебро на счету Алины Акобiя (до 57 кг)".

Николай Донев, УП
Темы: спорт


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе 12 февраля 2020, 01:22
Теннис: Сборная Украины победила Эстонию и вышла в плей-офф Мировой группы 8 февраля 2020, 19:06
Бородянский считает нецелесообразным создание отдельного Минспорта 7 февраля 2020, 13:16
Все новости
Главные новости
УЕФА отстранила "Манчестер Сити" Зинченко от Лиги чемпионов на 2 года
UA:Перший вслед за "Схемами" ответил Зеленскому: предостерег от цензуры
"Схемы" отреагировали на заявление Офиса Зеленского о судебном иске
С сайта Мюнхенской конференции исчез скандальный план "завершения войны в Украине"
Все новости
Фото

Google опубликовал 1000 невероятных пейзажей Земли из космоса

безопасность

Как уберечь своего ребенка от похищения

советы

Когда целесообразно подаваться на несколько вакансий в одну компанию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів