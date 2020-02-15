Украинка победила россиянку и стала чемпионкой Европы по борьбе
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Суббота, 15 февраля 2020, 02:33
Украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по борьбе на турнире в Риме.
Источник: Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook
Дословно: "Есть еще две награды на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Италии. Долгожданное золото приносит Украине Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг). Серебро на счету Алины Акобiя (до 57 кг)".
Николай Донев, УП
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