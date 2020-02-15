Украинка победила россиянку и стала чемпионкой Европы по борьбе

Украинская спортсменка Юлия Ткач-Остапчук стала чемпионкой Европы по борьбе на турнире в Риме.

Источник: Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook

Дословно: "Есть еще две награды на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Италии. Долгожданное золото приносит Украине Юлия Ткач-Остапчук (до 62 кг). Серебро на счету Алины Акобiя (до 57 кг)".