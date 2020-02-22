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Саммит ЕС по бюджету завершился провалом

Суббота, 22 февраля 2020, 13:21
Саммит ЕС по бюджету завершился провалом

Бюджетный саммит ЕС завершился без соглашения после противостояния между богатыми государствами-членами и другими странами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В частности, такие богатые страны как Дания, Австрия, Швеция и Нидерланды (экономная четверка) заявили, что не согласятся на бюджет более 1% ВВП блока.

Действующая бюджетная система ЕС действует до конца текущего года, новая, до договоренности по которой так и не дошли, будет охватывать период с 2021 по 2027 год.

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что переговоры были прерваны из-за "слишком больших разногласий", но предупредила: "нам придется вернуться к этой теме".

Как экономная четверка, так и чистые страны-бенефициары - 17 государств-членов, включая Испанию, Португалию, Грецию, Польшу и Венгрию, - отвергли компромиссное предложение председателя Европейского совета Шарля Мишеля, которое ограничило бы общие расходы на уровне 1,069% от общего ВВП ЕС.

Это немного меньше, чем его первоначальное предложение 1,074%, что эквивалентно 1,09 трлн евро.

Но чистые страны-бенефициары хотели получить больше 1,074%, в то время как экономная четверка хотела максимум 1%.

Возникли также разногласия по поводу того, как будет расходоваться бюджет.

Экономные страны хотят больше тратить на границы после миграционного кризиса 2015-16 годов, изменения климата, безопасность и диджитализацию. Страны-бенефициары Восточной и Южной Европы хотят тратить средства на "фонды сплоченности" - деньги для бедных регионов - и субсидии для фермеров.

После провального саммита Шарль Мишель проведет консультации с государствами-членами относительно даты новой встречи. Если до конца года договоренность не будет достигнута, ЕС придется приостановить проекты.

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