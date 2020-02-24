В Италии третий человек умер от коронавируса, 149 инфицированных

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Понедельник, 24 февраля 2020, 08:29

В итальянском городе Кремона, который находится в регионе Ломбардия, от коронавируса скончался еще один человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Речь идет об онкобольной женщине, которая в тяжелом состоянии находилась в больнице Кремоны. У нее был диагностирован коронавирус.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Италии продолжает расти: на данный момент, согласно официальным данным, их насчитывается 152, включая трех погибших. Инфицированными остаются 149 человек.

В коммуне Во, эпицентре распространения коронавируса в регионе Венето, сегодня начинает работать системы регистрации въезда-выезда. Это одна из мер сдерживания риска заражения.

На подъездных дорогах к коммуне будет создано восемь пропускных пунктов, которые будут контролировать армия и сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.

Темы: коронавирус Covid-2019 Италия мир эпидемия


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