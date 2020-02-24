В Италии пятая смерть от коронавируса, в больнице скончался 88-летний мужчина, проживавший в регионе Ломбардия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

По официальным данным, 219 человек инфицированы коронавирусом в Италии. В эти данные включаются, в том числе, умершие и пациенты, которые выздоровели и были выписаны.

Ранее сегодня утром появилась информация о смерти 84-летнего мужчины в Бергамо. Пожилые люди наиболее подвержены заражению новым коронавирусом.

"Давайте подождем, чтобы увидеть результаты принятых вчера мер, которые внесут свой вклад в замедление и остановку. Никто не думал, что распространение было таким агрессивным", - сказал президент региона Ломбардия Аттилио Фонтана.

Напомним, правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

В соответствии с планом, десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 000 жителей оставаться дома.