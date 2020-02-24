Официально: саммит "Восточного партнерства" состоится 18 июня в Брюсселе

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Понедельник, 24 февраля 2020, 16:31

Саммит "Восточного партнерства", членом которого является Украина, состоится в Брюсселе 18 июня.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал представитель Украины при ЕС посол Николай Точицкий, общаясь в Брюсселе с журналистами.

Точицкий констатировал, что украинская сторона заявила о своей готовности занять активную позицию для достижения конкретных прагматических результатов.

"Мы хотели бы, чтобы программы, которые есть в рамках "Восточного партнерства", были использованы для усиления нашего пути в направлении европейской интеграции", - отметил украинский дипломат.

Точицкий сказал, что украинская сторона хотела бы, чтобы все имеющиеся в рамках сотрудничества с Европейским Союзом механизмы, в частности заложенные в Соглашении об ассоциации, в "Восточное партнерство" и в другие программы, "служили бы дополнением для углубления и усиления тех процессов, которые являются неотъемлемыми и необходимыми для того, чтобы наше продвижение в ЕС имело надежный фундамент".

Как известно, Киев выражает готовность к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в ряде сфер и стремится к созданию в рамках ВП дополнительного формата взаимодействия с участием Украины, Грузии и Молдовы.



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