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От коронавируса в Италии умер шестой человек, 224 – инфицированы

Понедельник, 24 февраля 2020, 15:31
От коронавируса в Италии умер шестой человек, 224 – инфицированы

Количество погибших в результате вспышки коронавируса в Италии в понедельник, 24 февраля, выросло до шести человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

Последней жертвой стала женщина в Ломбардии, которая была госпитализирована в Брешии из муниципалитета Крема. Она страдала онкологическим заболеванием.

Женщина стала пятой жертвой вируса в Ломбардии. Еще один человек скончался в Венето. Все погибшие в Италии - пожилые люди, которые имели проблемы со здоровьем.

По состоянию на понедельник 224 человека в стране заразились новым коронавирусом Covid-19. Италия - на третьем месте в мире по количеству случаев заражений после Китая и Южной Кореи.

В то время как количество случаев заражения растет, нулевой пациент, который стал источником эпидемии в стране, до сих пор не найден.

Правительство Италии объявило чрезвычайные меры по борьбе с распространением крупнейшей вспышки нового коронавируса в Европе.

Десять муниципалитетов в северных регионах Ломбардия и Венето были изолированы. Власти попросили около 50 тысяч жителей оставаться дома.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Италия
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