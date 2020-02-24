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МИД вызвал посла Сербии из-за "российского Крыма" на ярмарке в Белграде

Понедельник, 24 февраля 2020, 16:18

Министерство иностранных дел Украины пригласило на разговор посла Сербии в Украине в связи с недопустимостью попыток легализации Россией оккупации Крыма на ярмарке в Белграде.

Об этом МИД проинформировал в понедельник, 24 февраля, пишет "Европейская правда".

Причина вызова посла - размещение на российском стенде в рамках Международной туристической ярмарки в Белграде названия и символики так называемой "Республики Крым". В связи с этим во время разговора послу Аце Йовановичу было высказано глубокую обеспокоенность.

"Внимание посла Сербии было привлечено к недопустимости попыток легализации Российской Федерацией на международной арене оккупации Автономной Республики Крым, а также передано требование, чтобы подобные факты не повторялись в будущем", - сообщили в министерстве о ходе разговора.

Как утверждает МИД, посол Сербии "признал указанный досадный факт, а также подтвердил неизменность поддержки территориальной целостности и государственного суверенитета со стороны Сербии".

Темы: КрымСербияМИД
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