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Глава СБУ Николаевщины "наслужил" на несколько квартир и элитные машины

Вторник, 25 февраля 2020, 10:00
Глава СБУ Николаевщины наслужил на несколько квартир и элитные машины

Семья главы СБУ Николаевской области Виталия Герсака имеет ценную недвижимость, много земли и элитный автопарк. Все это несоизмеримо с официальными доходами семьи.

Источник: "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Детали: Виталий Герсак всю жизнь работает в правоохранительных органах. Карьеру начал в МВД – обычным оперативником на родной Винничине. Затем был столичный УБОП, Служба внешней разведки, и в конце концов СБУ, а именно – Департамент внутренней безопасности. С сентября прошлого года указом президента Владимира Зеленского Герсак назначен начальником Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

 

Семья Герсака продолжает жить в Киеве, в новостройке бизнес-класса ЖК "Французский квартал-2". Тут жена СБУшника Юлия Герсак летом 2018 года приобрела сразу две квартиры и два паркоместа. В общем это – около 400 тысяч долларов.

 

Кроме этого, Юлия Герсак владеет земельным участком в полгектара под Киевом, в селе Мархаловка. Здесь уже началось строительство дома. Рыночная стоимость сотки земли здесь – 5 тысяч долларов. То есть, за землю жена СБУшника должна была выложить под 200 тысяч.

У Юлии Герсак есть собственный салон красоты, она также ранее была совладелицей нескольких фирм. Однако за последние 10 лет масштабных дивидендов от бизнеса женщина, по данным программы, не получала.

На жену СБУшника зарегистрирована "Тойота Кэмри", цена которой стартует от 27 тысяч долларов. Однако, по наблюдениям журналистов программы, по городу Юлия передвигается на БМВ Х6 (от 60 тысяч долларов.) Машина оформлена на ее мать.

 

По словам бывших соседей в райцентре, где раньше жила семья, теща СБУшника никогда не работала, а тесть умер.

По данным программы у женщины действительно за последние 10 лет не было доходов, сопоставимых с оформленным на нее имуществом.

Что касается семьи самого Герсака, то его отец умер, а мать СБУшника – Раиса Герсак – работала главным бухгалтером в райадминистрации. Сейчас у нее доли в двух фирмах, однако никаких дивидендов она от них не получала.

При этом Раиса Герсак имеет две квартиры в Винницкой новостройке и около гектара земли под Гайсином для застройки.

Также на нее оформлены "Лексус" (80 тысяч долларов) и "Тойота Тундра". Последняя имеет тюнинг, персонализированный под СБУшника Герсака – салон, решетка бампера и даже индивидуальные номера машины промаркированы буквами GVA, что соответствует инициалам Герсака Виталия Анатольевича.

 

Происхождение имущества и автомобилей Раиса Герсак объяснила так: у нее есть человек, который финансирует ее и ее семью. Имя этого человека женщина не назвала.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУНиколаевская область
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