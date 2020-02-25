Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Половина россиян постоянно нуждаются в "сильной руке" – опрос

Вторник, 25 февраля 2020, 11:04
Половина россиян постоянно нуждаются в сильной руке – опрос

49% россиян полагают, что их стране постоянно требуется сильный и властный руководитель, а еще 26% – что иногда, "например, сейчас", нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках.

Источник: опрос "Левада Центра", проведенный  23-29 января 2020 года (опрошено 1603 человек, максимальная погрешность выборки – 3,4%), эксперты изданию "Ведомости"

Детали: Лишь 22% респондентов считают, что "ни в коем случае нельзя допускать" передачи всей власти одному человеку. Число таких людей выросло за последние два года на 4% (в ноябре 2018 года было 18%).

Количество россиян, которые считают, что властный руководитель нужен всегда, наоборот уменьшилось: осенью 2018 года таковых было 58%.

А тех, кто считает, что именно сейчас такой период, когда нужен сильный правитель, стало на 4% больше (было 22% два года назад).

 

При этом 40% опрошенных имеют довольно смутное представление о том, в каком направлении движется их страна, какие цели поставлены перед Российской Федерацией нынешним руководством.

Никакого представления об этом не имеют 23%. Довольно ясное представление – у 19%. Еще 14% выразили мнение, что дела в России "пущены на самотек".

 

Кроме того, 59% респондентов считают, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% – что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% считают власть "народной".

Комментарий директора "Левада-центра" Льва Гудкова: "В момент краха СССР о недопустимости сосредоточения власти в одних руках говорили 44%, а о необходимости – в сумме 41%. В конце правления Бориса Ельцина и после прихода к власти Владимира Путина второй показатель составляет от 70 до 80%, и это становится доминантой политической культуры.

Доля тех, кто говорит, что власти нет дела до народа, в сумме составляет в разные годы от 74 до 88%. И это взаимосвязанные вещи. Люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию.

Наша партсистема фиктивна и не артикулирует интересы людей, поэтому у них и нет представления, куда движется страна. Желание сильной руки возникает из-за дезориентации и недовольства людей властью и их надежды на лидера, который может обеспечить справедливость распределения и как-то укоротить бюрократию…

Такова особенность нашей политической культуры – сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью".

Комментария руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина: "Под сильной рукой подразумеваются не массовые репрессии и другие людоедские истории, а именно наличие решительного лидера. При слабом лидере все всегда заканчивается кризисами".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиясоциологияопросПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Омбудсмен: Украина вернула тела погибших в Еленовке, большинство из них – идентифицированы
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: