Половина россиян постоянно нуждаются в "сильной руке" – опрос

49% россиян полагают, что их стране постоянно требуется сильный и властный руководитель, а еще 26% – что иногда, "например, сейчас", нужно сосредоточить всю полноту власти в одних руках.

Источник: опрос "Левада Центра", проведенный 23-29 января 2020 года (опрошено 1603 человек, максимальная погрешность выборки – 3,4%), эксперты изданию "Ведомости"

Детали: Лишь 22% респондентов считают, что "ни в коем случае нельзя допускать" передачи всей власти одному человеку. Число таких людей выросло за последние два года на 4% (в ноябре 2018 года было 18%).

Количество россиян, которые считают, что властный руководитель нужен всегда, наоборот уменьшилось: осенью 2018 года таковых было 58%.

А тех, кто считает, что именно сейчас такой период, когда нужен сильный правитель, стало на 4% больше (было 22% два года назад).

При этом 40% опрошенных имеют довольно смутное представление о том, в каком направлении движется их страна, какие цели поставлены перед Российской Федерацией нынешним руководством.

Никакого представления об этом не имеют 23%. Довольно ясное представление – у 19%. Еще 14% выразили мнение, что дела в России "пущены на самотек".

Кроме того, 59% респондентов считают, что люди, которых выбирают в органы власти, быстро забывают о проблемах народа, 25% – что руководство живет только своими интересами, и лишь 14% считают власть "народной".

Комментарий директора "Левада-центра" Льва Гудкова: "В момент краха СССР о недопустимости сосредоточения власти в одних руках говорили 44%, а о необходимости – в сумме 41%. В конце правления Бориса Ельцина и после прихода к власти Владимира Путина второй показатель составляет от 70 до 80%, и это становится доминантой политической культуры.

Доля тех, кто говорит, что власти нет дела до народа, в сумме составляет в разные годы от 74 до 88%. И это взаимосвязанные вещи. Люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию.

Наша партсистема фиктивна и не артикулирует интересы людей, поэтому у них и нет представления, куда движется страна. Желание сильной руки возникает из-за дезориентации и недовольства людей властью и их надежды на лидера, который может обеспечить справедливость распределения и как-то укоротить бюрократию…

Такова особенность нашей политической культуры – сочетание иллюзорных надежд на будущее и раздражения реальностью".

Комментария руководителя Фонда развития гражданского общества Константина Костина: "Под сильной рукой подразумеваются не массовые репрессии и другие людоедские истории, а именно наличие решительного лидера. При слабом лидере все всегда заканчивается кризисами".