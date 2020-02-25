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В Новых Санжарах Кремль увидел, как создать хаос в Украине - Зеркаль

Вторник, 25 февраля 2020, 18:14
В Новых Санжарах Кремль увидел, как создать хаос в Украине - Зеркаль

Бывшая заместитель главы МИД Елена Зеркаль считает, что события в Новых Санжарах показали, как легко Россия при необходимости сможет создать в Украине хаос.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

"Это очень громкий звоночек, который мы все должны услышать. Это - сигнал о том, что любая информационная провокация может создать в государстве хаос, который окажется очень трудно контролировать", - отметила Зеркаль.

Она не утверждает, что Россия сыграла какую-то роль в событиях в Новых Санжарах. Но отмечает, что это "пилотный кейс", который показывает, насколько ужасные последствия может иметь полномасштабная информационная атака.

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"По мотивам этого локального хаоса у меня есть вопрос: насколько же сейчас сильное напряжение в обществе, насколько легко им манипулировать, и насколько легкой задачей для России с ее информационным потенциалом и агентурной сетью в Украине будет создать при необходимости огромный хаос?", - отметила бывшая заместитель министра.

"Украине нужно срочно сделать выводы, чтобы в будущем, когда будут вбрасываться подобные истории, в том числе россиянами, понимать, как на это реагировать", - подчеркнула Елена Зеркаль.

Подробнее читайте в интервью: "Елена Зеркаль: Мы должны наконец понять, что началась другая эра отношений с Россией"

Темы: РосcиякоронавирусУкраина
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