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Космические корабли компании SpaceX будут строить 130 специалистов

Четверг, 27 февраля 2020, 04:00

Лос-Анджелес выдаст американской компании SpaceX разрешение на долгосрочную аренду земли под строительство космических кораблей Starship. Над проектом будут работать 130 человек.

Источник: член городского совета Лос-Анджелеса Джо Бускаино в своем Twitter

Прямая речь: "Лос-Анджелес выдаст SpaceX разрешение на аренду 12,4 акров (5га - УП) земли в порту для строительства кораблей Starship, вероятно, предназначенных для Марса. Проект предоставит 130 рабочих мест".

Детали: Арендная плата составит около 1700000 долларов в год. Планируется, что общая сумма аренды составит 52800000 долларов за 20 лет.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Как ранее неоднократно подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на эту планету он называл 2022.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкосмос
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