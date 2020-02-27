Ровенские чиновники "раздерибанили" землю, которую должны были отдать АТОвцам

При содействии Госгеокадастра псевдофермерская компания присвоила почти 100 гектаров сельскохозяйственных земель в Ровенской области, часть участков ранее должны были отдать под застройку для участников боевых действий на Донбассе.

Источник: "Четвертая власть"

Детали: Фирма "Фермерское хозяйство Полесье", скупает земли сельскохозяйственного назначения в Ровенской области.

При содействии руководителя Госгеокадастра в области Романа Мигаля и его заместителя Сергея Дубича фирма получила в 20 Га земли в селе Старожуков.

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Схема проста: 14 человек, ссылаясь на гарантированное законом право на земельный участок, одновременно подали заявки в Главное управление Госгеокадастра в Ровенской области на получение по 2 гектара земли в селе Старожуков, в том месте, которое сельсовет берег для АТОвцев и планировала отдать им после утверждения генплана села.

Кадастр разделил массив на 14 равных частей по 2 гектара и отдал их в собственность. Новоиспеченные хозяйственники, только получив землю, продали ее "Фермерскому хозяйству Полесья".

Земля была передана без согласования местных властей. По закону, когда Госгеокадастр собирается передать в собственность сельскохозяйственную землю, он должен обязательно спросить, что об этом думает местный совет.

Выяснилось, что руководители Госгеокадастра сослались на согласование, подписанное бывшим председателем Зорянского сельского совета Михаилом Олейником, который был отстранен от этой должности еще в 2016 году. Он отрицает, что подписывал документ.

Также в собственности фирмы "Фермерское хозяйство Полесье" оказались еще по меньшей мере 76 гектаров земли на Ровенщине. Большинство – сельскохозяйственного назначения.

В 2019-м компания стала владельцем 36 гектаров сельскохозяйственного назначения под селом Бухаров Острожского и еще 25 гектаров на территории сельсовета Дядьковичи (село Малый Шпаков). И 15 гектаров в Шпанове под Ровно.

Сначала Госгеокадастр разбивал на мелкие части (по 2 гектара) большие земельные массивы – в сумме это 31 участок, соответственно, 31 временный владелец.

Так же здесь люди получали, по приказам Госгеокадастра, бесплатно по два гектара и продавали фирме "Фермерское хозяйство Полесья".

Бухаровский участок – тогда это был массив площадью 71,4 гектара – разделили не сразу: накануне его зарезервировали для передачи АТОвцам.

Все эти манипуляции – работа Управления Госгеокадастра в Ровенской области во главе с Романом Мигалем.

Эксперт Георгий Могильный рассказал, что это похоже старую схему присвоения земли.

Это схема, как обходить мораторий на продажу земли, так как он не распространяется на участки не больше двух гектаров. Затем дельцы на уровне сельских советов разрабатывают строительную документацию и эти бесплатно приватизированные земли превращаются в земли многоквартирной жилой застройки. Таким образом земля может подорожать в 100 раз, если хорошее место.

Журналисты назвають фирму "Фермерское хозяйство Полесье" загадочной, потому что за год она сменила имя –раньше была "Геология западного Полесья", изменила направление работы – с геологических работ на грузовой транспорт, а еще сменила руководство.

Вместо ровенских бизнесменов Александра Луцюка и Валерия Суббота ее единственным владельцем и директором стал Юрий Погребицкий. Он работал на рынке ценных бумаг и не имеет такого шлейфа связей в Ровно, как его предшественники (по крайней мере официально).

Неизменным в "Полесье" остается лишь старый фейковый адрес в Ровенском торгово-развлекательном центре "Чайка", где арендуют площадь только под магазины и такой фирмы никогда не видели.

В разговоре с журналистами Погребицкий заявил, что фирма скупает участки под строительство животноводческих комплексов для производства молочной продукции.

Журналисты нашли связи предыдущих владельцев компании "Фермерское хозяйство Полесье" с местным застройщиком Романом Курисов и ексзаступником начальника СБУ в Ровенской области, подозреваемого во взяточничестве и крышевании янтарных схем - Олегом Назаруком.

С ними связаны еще ряд предприятий, в частности ООО "Дельта Геология", в собственности которой аналогичным образом оказался целый песчаный карьер в селе Вельбивне Острожского района, площадью 49 гектаров.