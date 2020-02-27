83% украинцев думают, что борьба с коррупцией во власти провалилась

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Четверг, 27 февраля 2020, 15:58

По результатам опроса Киевского международного института социологии, 83% украинцев считают, что борьба с коррупцией во власти безуспешная.

Источник: результаты опроса КМИС, проведенного 21-25 февраля

Дословно: "Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешная: так думают 83% участников исследования (в декабре было 76%), видят успех 12% (в декабре было 17%)".

 

Детали: Также большинство украинцевне видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так считают 80% в феврале (в декабре было 71%), отмечают успех только 11% (в декабре было 17%).

Опрос проводился с 21 по 25 февраля 2020 года с помощью телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

Для исследования были опрошены 1500 человек в возрасте от 18 лет. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Данные исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.

Украинская правда
Темы: опрос социология коррупция власть


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