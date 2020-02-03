Франция первой в мире принимает закон, запрещающий выбрасывать нераспроданные товары

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Понедельник, 3 февраля 2020, 00:18

Парламент Франции, по утверждению французского правительства, принял первый в мире закон, предусматривающий запрет на уничтожение нераспроданных товаров.

Источник: The Guardian

Дословно: "Во Франции в соответствии с законом о борьбе с отходами, принятого парламентом в четверг, дизайнерским фирмам и компаниям, производящим предметы роскоши, могут запретить уничтожать непроданные или возвращенные товары".

Детали: Согласно закону, теперь все товары, не нашли своего покупателя, производители дизайнерской одежды и предметов роскоши, а также компании, которые производят косметику и электронные приборы, имеющие переделывать, отдавать на благотворительность или использовать повторно.

В то же время запрещается использование бумаги для выдачи квитанций и одноразовых пластиковых изделий, зато аптеки поощрять продавать определенные медицинские средства индивидуальными дозами.



Темы: Франция экология


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