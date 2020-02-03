ООС: 12 обстрелов, формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм

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Понедельник, 3 февраля 2020, 07:16

2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрелы.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

Дословно: "2 февраля, в результате вражеских обстрелов были ранены два украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет".

Темы: ООС Донбасс


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