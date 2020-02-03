Чиновник предлагал $40 тысяч руководителю Госрезерва

Начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки голове Госрезерва.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook, сайт Госрезерва, пресс-служба СБУ

Дословно: "На предоставлении 40 тысяч долларов США взятки разоблачен начальник Управления госагентства резерва.

1 февраля указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению), ч. 4 ст. 368 (получение взятки), ч. 4 ст. 369 (взятка должностному лицу) УК".

Детали: Следствие установило, что чиновник требовал взятки от руководителей субъектов хозяйствования, которые входят в сферу управления Госрезерва, за то, чтобы их не увольняли с занимаемых должностей, и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

Чиновник говорил руководителям предприятий, в связи с назначением нового главы Госрезерва, их оставят на должностях только при условии предоставления ему взяток.

2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 миллиона гривен.

В СБУ сообщили, что задокументировали вымогательство фигурантом 50 тысяч долларов от директоров двух комбинатов. Также чиновник получил 20 тысяч долларов за назначение руководителя одного из госпредприятий.

Кроме того, в СБУ заявили, что чиновник организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров. Для этого он занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам.

Чиновник подготовил к сбыту товары на общую сумму почти 100 миллионов гривен.

Председатель Госрезерва Ярослав Погорелый заявил, что информацию о любой попытке дать ему взятку будет сразу передавать в НАБУ.

Он также рассказал, что в течение определенного времени его подчиненный пытался лоббировать интересы ряда лиц и договориться о сохранении должностей за директорами некоторых государственных организаций.