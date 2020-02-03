Чиновник предлагал $40 тысяч руководителю Госрезерва

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Понедельник, 3 февраля 2020, 10:35

Начальника Управления государственного резерва поймали на предоставлении 40 тысяч долларов взятки голове Госрезерва.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура в Facebook

Дословно: "На предоставлении 40 тысяч долларов США взятки разоблачен начальник Управления госагентства резерва.

1 февраля указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению), ч. 4 ст. 368 (получение взятки), ч. 4 ст. 369 (взятка должностному лицу) УК".

Детали: Следствие установило, что чиновник требовал взятки от руководителей субъектов хозяйствования, которые входят в сферу управления Госрезерва, за то, чтобы их не увольняли с занимаемых должностей, и за содействие со стороны руководства Госрезерва в их дальнейшей деятельности.

Чиновник говорил руководителям предприятий, в связи с назначением нового главы Госрезерва, их оставят на должностях только при условии предоставления ему взяток.

2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал для чиновника меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2,1 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: взятка НАБУ Антикоррупционная прокуратура


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