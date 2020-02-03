Иран перестал делиться с Украиной доказательствами после утечки записи пилота

Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Как сообщает "Европейская правда" ссылкой на Reuters, об этом иранскому агентству Mehr заявил Хасан Резаифар, директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации.

Аудиофайл был частью доказательств, которые украинским экспертам предоставили в рамках совместного расследования, проводимого следственной группой.

"Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом", - сказал он

"Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами", - добавил он.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в распоряжении украинской стороны есть запись, которая доказывает: Иран с самого начала знал о сбивании украинского самолета МАУ ракетой.

Из записи, которую также обнародовали украинские СМИ, ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв.

По словам Зеленского, Украина получила эту запись "без доступа к диспетчерской и без черных ящиков".