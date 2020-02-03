Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу, штаб возглавил Гончарук

Правительство утвердило план предотвращения попаданию и распространению на территории Украины коронавируса из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Источник: пресс-служба Кабинета минстров

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизировались в случае возникновения необходимости".

Детали: Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета Министров Украины – возглавил его Гончарук.

Он сообщил, что сейчас правительство разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.

Кроме того, правительство обязало провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

Премьер напомнил, что МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.

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Напомним,