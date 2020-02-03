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Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу, штаб возглавил Гончарук

Понедельник, 3 февраля 2020, 11:37
Кабмин утвердил план противодействия коронавирусу, штаб возглавил Гончарук

Правительство утвердило план предотвращения попаданию и распространению на территории Украины коронавируса из Китая, а также Национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.

Источник: пресс-служба Кабинета минстров

Прямая речь премьер-министра Алексея Гончарука: "Мы устанавливаем режим повышенной готовности для всех систем гражданской защиты, чтобы все соответствующие службы оперативно мобилизировались в случае возникновения необходимости".

Детали: Специально созданный оперативный штаб для координации действий перенесен на уровень Кабинета Министров Украины – возглавил его Гончарук.

Он сообщил, что сейчас правительство разрабатывает планы на региональном уровне для отдельных областей. Больницам поручено подготовиться к возможным случаям заболевания, определить потребность в лекарствах и оборудовании.

Кроме того, правительство обязало провести учения в медицинских учреждениях по готовности принять потенциальных больных. Для китайских студентов, обучающихся в Украине, продлены каникулы.

Премьер напомнил, что МИД и Минздрав рекомендуют временно воздержаться от туристических и деловых поездок в провинцию Хубэй и город Ухань, где есть наибольший риск заражения, а также отложить свои путешествия, которые не являются крайне необходимыми, в другие территории Китайской Народной Республики.

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Напомним, 

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКабинет министровГончарук
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