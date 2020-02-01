Коронавирус: более 250 человек погибли, более 11 тысяч заболели

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Суббота, 1 февраля 2020, 05:01

От коронавируса на материковом Китае умерли 259 человек. Зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.

Источник: The Guardian

Детали: Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила, что количество случаев заболевания за сутки возросло на 2102 случая. Сейчас число больных увеличилось до 11 791.

На фоне опасения относительно распространения вируса, США объявили о намерениях ограничить въезд иностранцев, которые недавно были в Китае.

Три крупные авиакомпании Штатов также заявили, что отменяют рейсы на материковый Китай.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Число погибших от нового китайского коронавируса достигло 213 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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