ГУД не оплачивало поездку Зеленского в Оман и не перевозило его

Государственное управление делами не тратило средства для организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года.

Источник: ответ ГУД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В. А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина".

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Что этому предшествовало: В Офисе президента ранее ответили "Украинской правде", что не владеют информацией о том, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.

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