ГУД не оплачивало поездку Зеленского в Оман и не перевозило его

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Понедельник, 3 февраля 2020, 14:27

Государственное управление делами не тратило средства для организации визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман в январе 2020 года.

Источник: ответ ГУД на запрос "Украинской правды"

Дословно: "Государственное управление делами не осуществляло оплату расходов, связанных с пребыванием президента Украины Зеленского В. А. в Омане в январе 2020 года, и не обеспечивало организацию перевозки воздушными судами Государственного авиационного предприятия "Украина".

 
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Что этому предшествовало: В Офисе президента ранее ответили "Украинской правде", что не владеют информацией о том, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.

Знать больше: Андрей Ермак: Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно

  • Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев.
  • В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. В пресс-службе тогда заявили, что визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства. Известно, что с Зеленским был советник Андрей Ермак.
  • По наблюдению программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
  • Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием Зеленского в Омане. СМИ предполагали, что Зеленский мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую ​​версию назвали спекуляцией. Медведчук заявил, что на его самолете из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.
  • Офис президента сообщил в январе, что Зеленский провел в Омане 2 встречи: с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната. На этих встречах обсуждались торговые отношения и возможные инвестиции в Украину. В обоих сообщениях Офиса президента не упоминалось о других участниках визита в Оман.

Украинская правда
Темы: Зеленский Оман Офис президента


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