"Слава Украине!": Эрдоган на встрече с Зеленским использовал патриотическое приветствие

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Понедельник, 3 февраля 2020, 14:43

Президентом Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!"

Источник: видео с торжественной церемонии встречи возле Мариинского дворца в Киеве

Детали: Во время встречи прозвучали гимны Турции и Украины.

После этого президент Эрдоган подошел к микрофону, который стоял перед почетным караулом и громко поздоровался "Слава Украине!", на что военные все вместе воскликнули "Героям слава!". 

Что было раньше: 3 февраля президент Владимир Зеленский встречается с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который прибыл в Украину с официальным визитоа.

Предыстория: 

  • В октябре 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о приветствии "Слава Украине!" – "Героям слава!" в армии и в полиции.

Украинская правда
Темы: Турция Зеленский Нацгвардия


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