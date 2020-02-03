В Крыму арестовали владельца парка львов, поддерживавшего оккупацию

Подконтрольный России Белогорский районный суд арестовал крымского бизнесмена владельца ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олега Зубкова, который не явился на суд.

Источник: Крим.Реалии

Детали: В деле укушенной туристки Ольги Соломиной судья Татьяна Балема вынесла решение об аресте Зубкова на два месяца.

На директора парков надели наручники и отвели в полицейский участок. По словам адвокатов, они будут работать, чтобы Зубкова отпустили досрочно.

В пресс-службе суда заявили, что судья вынесла решение об аресте на два месяца, так как есть опасения, что Зубков уедет за границу.

В июле 2018 сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке "Тайган". По словам женщины, в момент нападения хищника директор "Тайган" Олег Зубков был рядом, но "не смог сразу успокоить своих животных".

Сам Зубков утверждает, что Соломина была в нетрезвом состоянии и "трясла льва за гриву", из-за чего он ее и укусил.

Что было раньше: После аннексии Крыма Зубков заявлял, что из-за передела собственности на полуострове готов оставить свой бизнес и перебраться в материковую Украину. Перед этим он поддержал аннексию полуострова Россией.

Зубков утверждает, что в течение пяти лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.

За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымской власти.