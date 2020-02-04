В "Слуге народа" недовольны региональной политикой Зеленского

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Вторник, 4 февраля 2020, 07:26

По словам собеседников УП, наиболее проблемными регионами для Офиса президента есть пограничные области, где назначенные Владимиром Зеленским руководители ОГА не имеют никакого влияния на местную политику.

Источник: статья УП

Прямая речь нардепа от "Слуги народа": "Там классные ребята губернаторы, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую ​​структуру - силовики, депутаты, медиа, новый губернатор делается безруким. Одесса - это вообще отдельная тема там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Туда надо жесткого мужика со стальными нервами, а наш председатель ОГА - добряк. "

Детали: Наиболее проблемными "слугам" выдаются Николаевская, Харьковская и Одесская области. 

Кроме нардепов, недовольна кадровой политикой, а иногда и ее отсутствием, власть на местах.

Некоторые из опрошенных мэров не под запись рассказывали, что у Зеленского отсутствует стратегия региональной политики. А действующего "куратора" регионов Трофимова "в глаза не видели".

"Вы спрашиваете, какая стратегия региональной политики Зеленского? Наверное, она заключается в ее отсутствии", – рассказывает не под запись один из мэров.

"В целом опрошенные УП городские головы и влиятельные представители различных регионов достаточно критически высказываются о работе Офиса по вопросам региональной политики. Они описывают эту работу одним словом: хаос ", –  говорится в статье.

Украинская правда
Темы: Зеленский Офис президента регионы децентрализация


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