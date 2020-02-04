В "Слуге народа" недовольны региональной политикой Зеленского
По словам собеседников УП, наиболее проблемными регионами для Офиса президента есть пограничные области, где назначенные Владимиром Зеленским руководители ОГА не имеют никакого влияния на местную политику.
Источник: статья УП
Прямая речь нардепа от "Слуги народа": "Там классные ребята губернаторы, но они ничего не могут сделать. Кернес за 15 лет выстроил такую структуру - силовики, депутаты, медиа, новый губернатор делается безруким. Одесса - это вообще отдельная тема там и Труханов, и Альперин, и куча других мелких банд. Туда надо жесткого мужика со стальными нервами, а наш председатель ОГА - добряк. "
Детали: Наиболее проблемными "слугам" выдаются Николаевская, Харьковская и Одесская области.
Кроме нардепов, недовольна кадровой политикой, а иногда и ее отсутствием, власть на местах.
Некоторые из опрошенных мэров не под запись рассказывали, что у Зеленского отсутствует стратегия региональной политики. А действующего "куратора" регионов Трофимова "в глаза не видели".
"Вы спрашиваете, какая стратегия региональной политики Зеленского? Наверное, она заключается в ее отсутствии", – рассказывает не под запись один из мэров.
"В целом опрошенные УП городские головы и влиятельные представители различных регионов достаточно критически высказываются о работе Офиса по вопросам региональной политики. Они описывают эту работу одним словом: хаос ", – говорится в статье.