Зеленский лично "тестирует" кандидатов в губернаторы: спрашивает о связях

Кандидатов и руководителей областных госадминистраций подбирает первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, но "последнее слово" всегда за президентом Владимиром Зеленским.

Источник: материал "Украинской правды" "Хаос или вертикаль власти. Как Зеленский работает с регионами"

Детали: За региональную политику на Банковой отвечает первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов, который до этого работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95".

Трофимов подбирает кандидатов на руководителей ОГА, и кандидатов в РГА, а затем их координацией от имени президента.

Прямая речь одного из кандидатов в местную власть: "Сергей вместе с Ольгой Бугай (генеральный директор директората по вопросам региональной политики и децентрализации ОПУ, которая в свое время была члена партии "Україна майбутнього" - УП) проводят собеседования с кандидатами. Они ставят достаточно профессиональные вопросы: а что ты собираешься делать в регионе? Какое твое видение медицинской реформы? А что думаешь об инфраструктуре области".

После этого каждый, кого Трофимов собирается рекомендовать президенту на губернатора, имеет отдельное собеседование с Зеленским - ведь "последнее слово всегда за президентом".

Прямая речь собеседника УП, который присутствовал на нескольких таких собеседованиях: "На этих встречах сидит Зеленский, Богдан, может быть Шефир. Здесь президент уже пытается понять, кто ты такой. Например, он не спрашивает о планах как потенциального губернатора. Ставятся вопросы о доходах, о связях, о семье".

В общем опрошенные УП мэры достаточно критически высказываются о работе Офиса по вопросам региональной политики и называют эту работу: хаосом.

Кроме того, представители нескольких областей рассказали, что в ОПУ слишком долго утверждают кандидатов на глав РГА, а по некоторым регионам вообще нет губернатора, - это касается Закарпатской, Львовской и Сумской областей.

Напомним:

По словам собеседников УП, наиболее проблемными регионами для Офиса президента есть пограничные области, где предназначены Владимиром Зеленским руководители ОГА не имеют никакого влияния на местную политику.

Зеленскому трудно удержать власть в областях, где долго руководили одни и те же люди. В частности, наиболее проблемными "слугам" выдаются Николаевская, Харьковская и Одесская области.

Подробнее читайте в материале УП: "Хаос или вертикаль власти. Как Зеленский работает с регионами"