Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада сменила министра развития общин и территорий

Вторник, 4 февраля 2020, 10:27
Рада сменила министра развития общин и территорий

Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее ивано-франковского губернатора Дениса Шмыгаля.

Источник: пленарное заседание Верховной Рады

Детали: Шмыгаль также стал вицепремьер-министром. Алена Бабак эту должность не занимала.

Поддержали увольнение Бабак 266 нардепов, из которых 221 – из "Слуги народа".

Фракция "Европейская солидарность" не голосовала за увольнение Бабак, потому что "не услышала причин ее увольнения".

В "Голосе" также требовали объяснений и восприняли выступление министра как заявление о том, что она "работала под давлением".

"Батькивщина" призвала воспринимать выступление Бабак в Раде как заявление о преступлении.

По словам Бабак, заявление об увольнении – ее личное решение. В то же время, министр в ходе выступления перед голосованием отметила, что в строительной отрасли Украины царит коррупция и различные кланы пытаются сохранить сферу влияния, но порадоваться ее увольнением у злопыхателей не выйдет.

Поддержали назначение Дениса Шмыгаля 278 нардепов.

Что предшествовало: 16 января Алена Бабак написала заявление об увольнении. Ее отставку объясняли тем, что министр "не справлялась, не делегировала полномочия".

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: