Рада сменила министра развития общин и территорий

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Вторник, 4 февраля 2020, 11:27

Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля.

Источник: пленарное заседание Верховной Рады

Детали: Шмыгаль также стал вицепремьер-министром. Алена Бабак эту должность не занимала.

Поддержали увольнение Бабак 266 нардепов, из которых 221 – из "Слуги народа".

Фракция "Европейская солидарность" не голосовала за увольнение Бабак, потому что "не услышала причин ее увольнения".

В "Голосе" также требовали объяснений и восприняли выступление министра как заявление о том, что она "работала под давлением".

"Батькивщина" призвала воспринимать выступление Бабак в Раде как заявление о преступлении.

В то же время, по словам Бабак, заявление об увольнении – ее личное решение.

Поддержали назначение Дениса Шмыгаля 278 нардепов.

Что предшествовало: 16 января Алена Бабак написала заявление об увольнении. Ее отставку объясняли тем, что министр "не справлялась, не делегировала полномочия".

Украинская правда
Темы: Кабинет министров Верховная Рада


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