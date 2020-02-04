Рада сменила министра развития общин и территорий
Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее ивано-франковского губернатора Дениса Шмыгаля.
Источник: пленарное заседание Верховной Рады
Детали: Шмыгаль также стал вицепремьер-министром. Алена Бабак эту должность не занимала.
Поддержали увольнение Бабак 266 нардепов, из которых 221 – из "Слуги народа".
Фракция "Европейская солидарность" не голосовала за увольнение Бабак, потому что "не услышала причин ее увольнения".
В "Голосе" также требовали объяснений и восприняли выступление министра как заявление о том, что она "работала под давлением".
"Батькивщина" призвала воспринимать выступление Бабак в Раде как заявление о преступлении.
По словам Бабак, заявление об увольнении – ее личное решение. В то же время, министр в ходе выступления перед голосованием отметила, что в строительной отрасли Украины царит коррупция и различные кланы пытаются сохранить сферу влияния, но порадоваться ее увольнением у злопыхателей не выйдет.
Поддержали назначение Дениса Шмыгаля 278 нардепов.
Что предшествовало: 16 января Алена Бабак написала заявление об увольнении. Ее отставку объясняли тем, что министр "не справлялась, не делегировала полномочия".