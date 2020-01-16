Министр Алена Бабак идет в отставку
Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении - документ уже находится в Кабинете министров.
Источник: собеседники Украинской правды во фракции "Слуга народа" и Кабинете министров
Детали: Ее отставку объясняют тем, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия".
В то же время большинство нардепов "Слуги народа" не знает об увольнении Бабак.
В пятницу, 17 января, об этом объявят на профильном комитете.
К сведению: По данным УП, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.
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Напомним:
- По данным УП, 13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОП, Кабинета министров и Верховной Рады.
- Гончарук и его правительство отчитались перед президентом. Премьер сообщил, что Кабмин выполнил около 80% заданий, которые ему поставили в ОПУ. В то же время на совещании не обсуждали ротацию в Кабмине.