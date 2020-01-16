Министр Алена Бабак идет в отставку

Министр развития общин и территорий Алена Бабак написала заявление об увольнении - документ уже находится в Кабинете министров.

Источник: собеседники Украинской правды во фракции "Слуга народа" и Кабинете министров

Детали: Ее отставку объясняют тем, что министр "не справлялась и не делегировала полномочия".

В то же время большинство нардепов "Слуги народа" не знает об увольнении Бабак.

В пятницу, 17 января, об этом объявят на профильном комитете.

Должность министра развития общин и территорий прочат председателю Ивано-Франковской облгосадминистрации Денису Шмыгалю.

В Кабмине отмечают важность развития регионов и дают 90% вероятности, что Шмыгаль станет вице-премьером.

К сведению: По данным УП, кандидатуру Бабак президенту предложил Алексей Гончарук, который был знаком с депутатом по работе в BRDO. Зеленскому понравились ее профессиональные качества, и он почти сразу согласовал ее кандидатуру на должность министра.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, львовянин. В январе 2018 года стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был замначальника ГУ Миндоходов во Львовской области.

2 августа президент Владимир Зеленский представил Шмыгаля в качестве нового главы Ивано-Франковской ОГА.

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Напомним: