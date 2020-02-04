Только 4 партии могли бы зайти в Раду, если бы сейчас провели выборы – социология

3702 просмотра
Вторник, 4 февраля 2020, 12:48

Президентская партия "Слуга народа" продолжает пользоваться наибольшей поддержкой в ​​украинском обществе.

Источник: Исследование проведеное Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года

Детали: Согласно опросу, рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа" с 42,2% поддержки среди тех, кто определился и намерен голосовать. На втором месте партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,5%. "Европейская солидарность" Петра Порошенко третья - 9,5%. "Батькивщина" четвертая - 8,1%.

Поддержка других партий – ниже 4%. Тех, кто не определился – около 16%.

В опросе приняли участие граждане от 18 лет и старше. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

 
 

Предыстория:

  • Выборы в Верховную Раду проходили в июле 2019 года.
  • Тогда президентская партия "Слуга народа" впервые в украинской истории смогла сформировать монобольшинство в парламенте.
  • За кандидатов от этой партии проголосовали 43,16% избирателей, пришедших на участки.
  • Всего в парламент смогли попасть 5 партий.
  • Согласно опроса группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2019 года, "Слуга народа" имела поддержку 47,8%.

Украинская правда
Темы: опрос Верховная Рада партии


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинцы оценили новогоднее обращение Зеленского 4 февраля 2020, 12:38
Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому 4 февраля 2020, 12:15
Украинцы дома гораздо чаще общаются на украинском, чем на русском 3 февраля 2020, 15:47
Все новости
Главные новости
Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому
Рада сменила министра развития общин и территорий
Министр Бабак: "Порадоваться на моих костях не получится. Бойтесь"
Зафиксирована вторая смерть от коронавируса за пределами материкового Китая
Все новости
здоровье

9 признаков, указывающих на то, что вы недостаточно спите

мандри

15 ошибок, как делают туристы в Париже. Советы, как их избежать, от местных

мнение

8 причин, почему стоит гулять утром

Поиск по сайту
Архив
Весь архів