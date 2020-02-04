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Только 4 партии могли бы зайти в Раду, если бы сейчас провели выборы – социология

Вторник, 4 февраля 2020, 11:48
Только 4 партии могли бы зайти в Раду, если бы сейчас провели выборы – социология

Президентская партия "Слуга народа" продолжает пользоваться наибольшей поддержкой в ​​украинском обществе.

Источник: Исследование проведеное Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года

Детали: Согласно опросу, рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа" с 42,2% поддержки среди тех, кто определился и намерен голосовать. На втором месте партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,5%. "Европейская солидарность" Петра Порошенко третья - 9,5%. "Батькивщина" четвертая - 8,1%.

Поддержка других партий – ниже 4%. Тех, кто не определился – около 16%.

В опросе приняли участие граждане от 18 лет и старше. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

 
 

Предыстория:

  • Выборы в Верховную Раду проходили в июле 2019 года.
  • Тогда президентская партия "Слуга народа" впервые в украинской истории смогла сформировать монобольшинство в парламенте.
  • За кандидатов от этой партии проголосовали 43,16% избирателей, пришедших на участки.
  • Всего в парламент смогли попасть 5 партий.
  • Согласно опроса группы "Рейтинг", проведенного в декабре 2019 года, "Слуга народа" имела поддержку 47,8%.

Украинская правда
Темы: опросВерховная Радапартии
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