Только 4 партии могли бы зайти в Раду, если бы сейчас провели выборы – социология

Президентская партия "Слуга народа" продолжает пользоваться наибольшей поддержкой в ​​украинском обществе.

Источник: Исследование проведеное Социологической группой "Рейтинг" 22-26 января 2020 года

Детали: Согласно опросу, рейтинг политических сил возглавляет партия "Слуга народа" с 42,2% поддержки среди тех, кто определился и намерен голосовать. На втором месте партия "Оппозиционная платформа - За життя" - 13,5%. "Европейская солидарность" Петра Порошенко третья - 9,5%. "Батькивщина" четвертая - 8,1%.

Поддержка других партий – ниже 4%. Тех, кто не определился – около 16%.

В опросе приняли участие граждане от 18 лет и старше. Было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Предыстория: