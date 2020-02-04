В Киеве прогнозируют до 10 см снега

5 февраля в столице ожидается ухудшение погодных условий, метели и гололедица, городские власти призывают жителей пересесть из собственных авто на общественный транспорт.

Источник: пресс-служба Киевской администрации

Дословно: "В течение суток 5 февраля – значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем ​​порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах столицы, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

По возможности рекомендуют воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

Пешеходам советуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах, быть осторожными и осмотрительными.

Что было раньше: Синоптик Наталья Диденко прогнозировала в ближайшие дни морозы до -10 градусов и ниже.