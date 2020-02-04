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Последнего Жукова демонтировали в Одессе: не обошлось без сопротивления

Вторник, 4 февраля 2020, 12:50
Последнего Жукова демонтировали в Одессе: не обошлось без сопротивления

В Одессе демонтировали барельеф советского маршала Георгия Жукова, который висел на стене дома, где сейчас живут студенты исторического факультета Одесского национального университета имени Мечникова.

Источник: "Думская"

Детали: Барельеф демонтировали активисты и студенты ОНУ. Им пытались помешать пророссийски настроенные граждане под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова - стороны ограничились словесной перепалкой.

Памятную доску вывезли на машине в неизвестном направлении.

Участник событий Александр Ершов рассказал, что патриотические организации 5 лет добивались демонтажа барельефа в соответствии с законом "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов", ведь Жуков — один из руководителей тоталитарного советского государства и Коммунистической партии Советского союза.

 
 

Активисты обратились с требованием демонтировать барельеф к ректору университета Игорю Ковалю, он дал согласие на демонтаж силами общественности.

 
 

Отмечается, что Новосельского, 62 - памятник архитектуры и градостроительства местного значения под названием "Здание отдельных комнат". Дом был построен в 1883 году по проекту архитектора Александра Чичкина. В 1927 году его реконструировали в студенческое общежитие. Сейчас в доме живут студенты исторического факультета ОНУ. 

После Второй мировой войны в здании несколько лет размещался штаб Одесского военного округа, которым тогда командовал маршал Жуков.

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Темы: Одессадекоммунизация
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