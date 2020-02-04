После парикмахерской Дубилет нашел еще одно "сомнительное" помещение в Кабмине

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Вторник, 4 февраля 2020, 13:52

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что рассматривает вопрос целесообразности содержать в доме правительства отделение Сбербанка.

Источник: интервью Дубилет "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Дубилета: "У нас там есть одно гуляющее помещение на седьмом этаже рядом с малым залом заседаний правительства – большой зал. Там аварийное состояние потолка, и там сейчас никто не может находиться. Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет. Если бы мы его провели, то там можно было бы создать 200-300 рабочих мест в формате open space.

Кроме того, у нас есть отделение Ощадбанка. Я не очень понимаю, зачем оно нужно. Надо будет также к нему присмотреться. В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделения в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос".

Предыстория:

31 января Дубилет сообщил, что нашел в здании правительства парикмахерскую и решил превратить ее в кабинет для работников UkraineInvest, то есть так называемых "инвестиционных нянь".

Темы: Дубилет Кабинет министров


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