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"Заминировал" метро и следил за эвакуацией: суд дал 2 года тюрьмы хулигану

Вторник, 4 февраля 2020, 13:13
Заминировал метро и следил за эвакуацией: суд дал 2 года тюрьмы хулигану

Деснянский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова, который 11 декабря 2019 года сообщил по спецлинии "102" о "заминировании" станции метро "Нивки".

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Максимец: "Подозреваемого задержали в тот же день. Как оказалось, он наблюдал за действиями представителей полиции и экстренных служб, которые проверяли его сообщение и проводили эвакуацию людей. Вину свою признал полностью. По его словам, звонок в полицию сделал из хулиганских побуждений, реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел".

Детали: При осмотре сотрудниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожежотехничнои служб была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала.

Обвиняемый находится под стражей.

Дополнительно: В 2019 году в Киеве по фактам заминировании станций метро было зарегистрировано 7 уголовных производств, 2 из них уже направлены в суд.

Почему это важно: В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании, от чего страдают тысячи людей. Ложные сообщения создают неудобства для тысяч жителей столицы и приводят к значительным затратам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

Напомним: "Минерам" за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан грозит до 6 лет тюрьмы. В ноябре 2019 года в Киеве мужчину приговорили к 6 годам заключения за "минирование" станций метро".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Киевпрокуратурасуд
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