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Минеру киевского метро дали 6 лет тюрьмы

Четверг, 14 ноября 2019, 13:39

Мужчину приговорили к 6 годам заключения за ложное сообщение о заминировании станций "Киевского метрополитена".

Источник: прокуратура Киева в Facebook, ответ полиции Киева на запрос УП

Дословно прокуратура: "Приговором Днепровского районного суда города Киева злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и ему назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы".

Детали: Мужчина совершил звонок о минировании станции "Гидропарк" в июле 2018 года. Никаких взрывных устройств правоохранители на станции не нашли.

После установления личности "минера" выяснилось, что он уже был осужден за аналогичное преступление.

Как сообщили "Украинской правде" в полиции, с 1 января по 12 ноября 2019 года правоохранители осуществили 1 тысячу 374 выезда по сообщениям о заминировании.

Чаще всего в Киеве "минируют" бизнес-центры, торгово-развлекательные центры, заводы, гостиницы, кинотеатры, станции метро, ​​спортивные клубы, аэропорты, вокзалы, медицинские учреждения, детские сады, органы власти и другие учреждения. В частности, метро Киева с начала года "минировали" 139 раз.

По всем этим фактам открывали производства ч. 1 ст. 259 УК Украины и 24 лицам сообщили о подозрении.

Сообщения о минировании осуществлялись анонимно и чаще всего поступали на электронный адрес государственных учреждений.

Проверка ни в одном случае не обнаружила взрывчатых предметов.

Почему это важно: Ложные сообщения о минировании создают неудобства для тысяч жителей столицы и приводят к значительным затратам бюджетных средств, поскольку полиция не может игнорировать звонок о "минировании" и каждый раз проводит проверки.

На объект заминирования выезжают следственно-оперативные группы в количестве трех сотрудников, группа специалистов-взрывотехников и кинологов со служебными собаками, также часто привлекаются сотрудники патрульной полиции (1-2 экипажа), пожарно-спасательная служба ГСЧС (1-2 экипажа) и бригада "скорой".

Проверка обычно занимает 3-4 часа. На это время работу объекта заминирования останавливают, а людей из его территории эвакуируют.

"Минерам" за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан грозит до 6 лет тюрьмы.

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Предыстория:

  • Только за первые дни ноября станции столичного метро закрывали уже трижды из-за сообщений о заминировании: 1 ноября закрывали "Крещатик", "Арсенальную" и "Театральную", 5 ноября "минировали" "Майдан Независимости" и "Дворец спорта", а 7 ноября в связи с сообщением о заминировании закрывали "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок". 
  • После проверки правоохранители не находили опасных предметов, но такие звонки каждый раз создают неудобства для сотен пассажиров.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Киевметросуд
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