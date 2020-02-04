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Дело "Золотой Мандарин Ойл": экс-заминистра суд избрал залог в 7 миллионов

Вторник, 4 февраля 2020, 13:52
Дело Золотой Мандарин Ойл: экс-заминистра суд избрал залог в 7 миллионов
ЦПК

Высший антикоррупционный суд назначил экс заместителю министра юстиции и бывшему секретарю ЦИК Натальи Бернацкий залог в 7 миллионов гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: В деле компании"Золотой Мандарин Ойл" прокурор просил для подозреваемой 45 млн грн залога с рядом обязанностей: электронный браслет, сдача паспортов, запрет общаться с другими фигурантами тому подобное. В то же время суд уменьшил залог и обязал Бернацкую сдать паспорта. 

Адвокаты Бернацкой просили не избирать меру пресечения или позволить взять ее на поруки двух депутатов: Александра Качного ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Сергея Нагорняка из "Слуги народа".

 
цпк

Дословно ЦПК: "Судья Широкая решила, что 7 млн ​​будет достаточно. Бернацкую также обязали сдать паспорта, однако электронный браслет ей одевать не будут. Но в целом это решение означает, что подозрение экс-замминистра обоснована и расследование продолжается. Ждем подозрение организатору этой циничной схемы - экс-нардепу Логвинскому".

Что предшествовало: Прокуратура просила 45 млн для Бернацкой. По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом из "Народного фронта" Георгием Логвинским, влияла на то, чтобы его компании "Золотой Мандарин Ойл" в первую очередь выплатили деньги по решению ЕСПЧ, способствовала уничтожению доказательств.

Предыстория:

  • По данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольный Логвинскому, и по его непосредственному указанию, подготовил и направил в Европейский суд по правам человека заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54,179 млн гривен в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго".
  • Однако следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, но об этом факте Европейский суд не сообщил. Компания отступила право требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с Логвинским.
  • В дальнейшем, по версии следствия, для сопровождения дела в Европейский суд бывший народный избранник договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотому мандарину Ойл" 54,179 млн гривен из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами.
  • В феврале 2016 года Министерство юстиции Украины перечислило указанную сумму средств. По версии правоохранителей органов, государственному бюджету был нанесен ущерб более чем 54 млн грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный суд
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