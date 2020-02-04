Высший антикоррупционный суд назначил экс заместителю министра юстиции и бывшему секретарю ЦИК Натальи Бернацкий залог в 7 миллионов гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Детали: В деле "Золотого мандарина" прокурор просил для подозреваемой 45 млн грн залога с рядом обязанностей: электронный браслет, сдача паспортов, запрет общаться с другими фигурантами тому подобное. В то же время суд уменьшил залог и обязал Бернацкую сдать паспорта. Адвокаты Бернацкой просили не избирать меру пресечения или позволить взять ее на поруки двух депутатов: Александра Качного ("Оппозиционная платформа - За жизнь") и Сергея Нагорняка из "Слуги народа".

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Дословно ЦПК: "Судья Широкая решила, что 7 млн ​​будет достаточно. Бернацкую также обязали сдать паспорта, однако электронный браслет ей одевать не будут. Но в целом это решение означает, что подозрение экс-замминистра обоснована и расследование продолжается. Ждем подозрение организатору этой циничной схемы - экс-нардепу Логвинскому".

Что предшествовало: Прокуратура просила 45 млн для Бернацкой. По данным следствия, Бернацкая согласовывала свои действия с экс-нардепом из "Народного фронта" Георгием Логвинским, влияла на то, чтобы его компании "Золотой Мандарин Ойл" в первую очередь выплатили деньги по решению ЕСПЧ, способствовала уничтожению доказательств.

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