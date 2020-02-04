Глава МИД надеется на большой обмен "всех на всех"

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Вторник, 4 февраля 2020, 15:49

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим.

Источник: министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех".

Детали: 4 февраля на совместной с чешским коллегой Томашем Петршичеком пресс-конференции в Праге Пристайко отметил, что надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

Министр добавил, что этот вопрос обсуждался накануне с президентом Турции Реджепом Теипом Эрдоганом во время его визита в Киев.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский на совместном брифинге президентом Турции 3 февраля сказал, что ожидает в ближайшее время согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.

Темы: заложники МИД война


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