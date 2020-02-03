Зеленский о возвращении пленных: Думаю, в ближайшее время будут даты

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Понедельник, 3 февраля 2020, 17:30

Президент Владимир Зеленский ожидает в ближайшее время согласования списков для возвращения пленных украинцев с временно оккупированных территорий.

Источник: Зеленский, отвечая на вопросы журналистов на совместном брифинге президентом Турции 3 февраля

Прямая речь: Обмен наших пленных, я бы его назвал - возвращение украинских граждан домой, - это одна из наших приоритетных глобальных задач. Можно сказать, наша миссия, с которой, мне кажется, мы неплохо справляемся.

Детали: По словам Зеленского, переговоры по обмену продолжаются по двум направлениям: в Минске в рамках Трехсторонней контактной группы в отношении лиц, находящихся за решеткой и в подвалах ОРДЛО, и с Россией (большинство заложников - крымские татары). Он отметил, что в Минске украинская сторона уже отдала в работу свой список.

Прямая речь: "Там готовится список, он очень большой. Я думаю, в ближайшее время будут даты первой части. Почему первой, потому что действительно там (в ОРДЛО) очень много людей. Второй трек - это разговор с российской стороной по обмену пленных, которые находятся в Крыму или на территории РФ. Там тоже началась работа. Я уверен, что тоже в ближайшее время будут даты. Вся наша команда над этим очень тяжело, но все-таки работает".

Валентина Романенко, УП
Темы: заложники Зеленский


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