Глава Черновицкого облсовета хотел взятку, а получил подозрение – САП

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Вторник, 4 февраля 2020, 17:25

Председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды в особом крупном размере.

Источник: пресс-служба САП, источники УП в правоохранительных органах

Дословно: "Следствием установлено, что в июле прошлого года глава Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тыс. долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным лицом части обусловленных средств, а именно 180 тыс. долларов США".

Детали: В ведомстве фамилии подозреваемого не называется, однако источники УП подтвердили, что речь идет о Мунтяне.

4 февраля прокурор сообщил ему о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Также детективы НАБУ сообщили о подозрении частному предпринимателю по ч. 4 ст. 369 УК Украины, а именно в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

Украинская правда
Темы: взятка Антикоррупционная прокуратура Черновицкая область


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