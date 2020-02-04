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Спасатели просят водителей в ближайшие дни не выезжать из городов

Вторник, 4 февраля 2020, 16:27
Спасатели просят водителей в ближайшие дни не выезжать из городов

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин призвал водителей в период 5-7 февраля воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу Госслужбы по Чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина

Детали: Во вторник на заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Киеве Чечеткин рассказал, что для минимизации негативных последствий ухудшения погоды в круглосуточном режиме будет организована работа межведомственных штабов, обеспечен усиленный мониторинг обстановки и обеспечения реакции на начальном этапе возникновения чрезвычайных ситуаций.

По словам Чечеткина, поручено обеспечить работу пунктов обогрева, особенно в восточных областях, где ожидается наибольшее снижение температуры, а также своевременно привлекать снегоуборочную технику.

В Киеве планируют ограничивать въезд в город большегрузного транспорта.

Предыстория:

  • В ближайшие дни спасатели ожидают в отдельных регионах Украины выпадение 30-50 см снега, на дорогах будут снежные заносы и гололедица.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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